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Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук - фото 1

Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук

Артикул: CH-062-967
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Материалбук
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук
Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук
от 4 810
В корзине

С этим товаром покупают