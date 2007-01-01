Товар в корзине. Перейти
Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный - фото 1Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный - фото 2

Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный

Артикул: CH-062-599
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый
Фотография товара Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый
Фотография товара Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Высота55 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела столовая посуда

Товар в корзине

Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный
Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный
от 270
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают