Товар в корзине. Перейти
Мельница для соли электрическая, на батарейках, «Ю Селект» - фото 1

Мельница для соли электрическая, на батарейках, «Ю Селект»

Артикул: CH-062-884
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива
Фотография товара Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива от компании ChiedoCover.
Следующий Мельница для соли, перца, керамический механизм
Фотография товара Мельница для соли, перца, керамический механизм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Материалакрил
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мельницы для специй

Товар в корзине

Мельница для соли электрическая, на батарейках, «Ю Селект»
Мельница для соли электрическая, на батарейках, «Ю Селект»
от 10 250
11 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают