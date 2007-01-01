Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Трианон» стекло 0,9 л, белый
Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный
Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм
Молочник «Кунстверк» фарфор 90 мл, белый
Пепельница «Органикс», фарфор, белый
Мельница для перца «Париж Нейче», бук
Мельница для перца с металлическим механизмом прозрачная
Мельница для соли «Париж» сталь нержавеющая, серебристая
Мельница для перца «Париж Ю Селект», шоколад
Мельница для перца электрическая, пластик, сталь нержавеющая, серебристая
Салатник «Трианон» стекло 0,9 л, белый
Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый