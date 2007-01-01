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Мешок кондитерский, 46 см, 100 шт/рул - фото 1

Мешок кондитерский, 46 см, 100 шт/рул

Артикул: CH-071-532
7 оценок
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Фотография товара Мешок кондитерский, зеленый, особо прочные швы, 100 шт/рул от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветзеленый

Отзывы

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Товар в корзине

Мешок кондитерский, 46 см, 100 шт/рул
Мешок кондитерский, 46 см, 100 шт/рул
1 390
В корзине

С этим товаром покупают