Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина190 мм
- Ширина190 мм
- Высота30 мм
- Диаметр180 мм
- Вес214 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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