Товар в корзине. Перейти
Линейка барная «Русский Стандарт» - фото 1

Линейка барная «Русский Стандарт»

Артикул: CH-058-995
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»
Фотография товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» от компании ChiedoCover.
Следующий Линейка барная «Barrister»
Фотография товара Линейка барная «Barrister» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Русский Стандарт» объемом 0.375, 0.5, 0.75, 1л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л

5
В наличии 400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Элит», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Элит», длина 210мм

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 230

Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, черная ручка, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, черная ручка

10
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо» фарфор, 0,9л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо» фарфор, 0,9л

13
В наличии 19 шт.
Фотография товара Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Барселона», произведённого компанией ChiedoCover
от9 5409
10 390 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Барселона»

13
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, ширина 215мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 070
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, ширина 215мм

7
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая,16 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая,16 см, металлическая

5
В наличии

Другие товары из раздела линейки барные

Настоящее фото товара Линейка барная «Апероль - Чинзано», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Апероль - Чинзано»

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Мартини - Бакарди», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Мартини - Бакарди»

13
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Фруко Шульц» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Фруко Шульц»

11
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джарола» , произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Джарола»

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Мартель ХО - Мартель Кордон блю», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Мартель ХО - Мартель Кордон блю»

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Самбука Молинари», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Самбука Молинари»

9
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Драмбуи», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Драмбуи»

10
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Martini Bitter Spirito - Riserva», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Martini Bitter Spirito - Riserva»

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Favraud VS, VSOP», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Favraud VS, VSOP»

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Линейка барная «Русский Стандарт»
Линейка барная «Русский Стандарт»
от 260
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л

5
В наличии 400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Элит», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Элит», длина 210мм

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 230

Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 15 шт.