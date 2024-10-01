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Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см - фото 1Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см - фото 2Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см - фото 3

Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см

Артикул: CH-058-792
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина780 мм
  • Высота135 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес0,890 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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