Характеристики товара
Описание
Фен для волос Meyvel MF8-1600 (Black) – незаменимый атрибут комфортного пребывания в гостинице. Благодаря своей мощности в 1600 Вт этот компактный и элегантный прибор обеспечивает быструю и бережную сушку волос, а тройное шумоподавление позволяет использовать его в любое время суток.
Устройство с двумя температурными режимами и возможностью регулировать скорость воздушного потока подойдет для любого типа волос. Функция холодного воздуха помогает сделать укладку после сушки, режим 77°C идеален для бережной сушки, а 92°C – для быстрой.
Микротермический датчик гарантирует безопасность, автоматически отключая фен Meyvel MF8-1600 (Black) при перегреве.
Устройство отличается легкостью и эргономичностью, а также оснащено прочным шнуром с удобной фиксацией, поэтому его очень удобно хранить. Современный дизайн и качественное матовое покрытие, на котором не видно отпечатков пальцев, делают его идеальным дополнением любого интерьера.
Количество температурных режимов: 2
Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 495x440x380
Количество в опт. упаковке, шт.: 30
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина132 мм
- Глубина68 мм
- Высота230 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки237 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки72 мм
- Вес упаковки0.70 кг