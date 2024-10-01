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Фен для волос Meyvel MF8-1600 (Black)

Артикул: CH-067-518
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Фен для волос Meyvel MF8-1600 (Black) – незаменимый атрибут комфортного пребывания в гостинице. Благодаря своей мощности в 1600 Вт этот компактный и элегантный прибор обеспечивает быструю и бережную сушку волос, а тройное шумоподавление позволяет использовать его в любое время суток.

Устройство с двумя температурными режимами и возможностью регулировать скорость воздушного потока подойдет для любого типа волос. Функция холодного воздуха помогает сделать укладку после сушки, режим 77°C идеален для бережной сушки, а 92°C – для быстрой.

Микротермический датчик гарантирует безопасность, автоматически отключая фен Meyvel MF8-1600 (Black) при перегреве.
Устройство отличается легкостью и эргономичностью, а также оснащено прочным шнуром с удобной фиксацией, поэтому его очень удобно хранить. Современный дизайн и качественное матовое покрытие, на котором не видно отпечатков пальцев, делают его идеальным дополнением любого интерьера.

Количество температурных режимов: 2

Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 495x440x380

Количество в опт. упаковке, шт.: 30

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина132 мм
  • Глубина68 мм
  • Высота230 мм
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки237 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки72 мм
  • Вес упаковки0.70 кг

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