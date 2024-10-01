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Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр - фото 1Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр - фото 2Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр - фото 3Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр - фото 4

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр

Артикул: CH-067-780
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина900 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность430 г/м²
  • СоставХлопок

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