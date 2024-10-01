Товар в корзине. Перейти
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр - фото 1Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр - фото 2Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр - фото 3Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр - фото 4

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр

Артикул: CH-067-778
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Коврик Ножки, 700гр
Фотография товара Коврик Ножки, 700гр от компании ChiedoCover.
Следующий Халат махровый ПРЕМИУМ+
Фотография товара Халат махровый ПРЕМИУМ+ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина700 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность430 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр

11
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простыня, 1500 х 2400, сатин

6
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр

12
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см

12
Настоящее фото товара Наволочка, 520 х 720, сатин, 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Наволочка, 520 х 720, сатин, 60 / 40, гладкий

8
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр

11
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1800, на резинках

5
Настоящее фото товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 40 / 40, 100% хлопок, полоса 3х3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Простыня, 2200 х 2400, сатин 40 / 40, 100% хлопок, полоса 3х3

11
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

15

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр

9
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр

6
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан

5
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр

5
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

14
New
Настоящее фото товара Халат вафельный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат вафельный, белый

7
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр

11
New
Фотография товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
290

Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 70*70

6
New
Фотография товара Чехол на подушку, тик, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, тик, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
390

Чехол на подушку, тик, 50*70

7

Товар в корзине

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр
190
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр

11
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простыня, 1500 х 2400, сатин

6
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр

12
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см

12