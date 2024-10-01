Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина700 мм
- МатериалМахровая ткань
- Плотность430 г/м²
- СоставХлопок
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр
Простыня, 1500 х 2400, сатин
Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр
Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см
Наволочка, 520 х 720, сатин, 60 / 40, гладкий
Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр
Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1800, на резинках
Простыня, 2200 х 2400, сатин 40 / 40, 100% хлопок, полоса 3х3
Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр
Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см
Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр
Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр
Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан
Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр
Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр
Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр
Халат вафельный, белый
Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр
Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 70*70
Чехол на подушку, тик, 50*70