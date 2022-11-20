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Шкаф для одежды Калбе широкий, итальянский орех - фото 1Шкаф для одежды Калбе широкий, итальянский орех - фото 2

Шкаф для одежды Калбе широкий, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Вашему вниманию закрытый двустворчатый шкаф для одежды, выполненный в неприхотливом, традиционном стиле, сочетающий все необходимое для домашней и офисной мебели. Строгая и классическая цветовая палитра (основной цвет: итальянский орех) и адаптивный дизайн позволят ему удачно подойти практически для любого, вашего интерьера.

Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете практичный и ёмкий шкаф для дома, офиса, или кабинета, отличного качества и позволяющий держать одежду и обувь в порядке – эта модель именно то, что Вам нужно.

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Основные характеристики

  • Высота2020 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки48 кг

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