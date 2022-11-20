Характеристики товара
Описание
Вашему вниманию закрытый двустворчатый шкаф для одежды, выполненный в неприхотливом, традиционном стиле, сочетающий все необходимое для домашней и офисной мебели. Строгая и классическая цветовая палитра (основной цвет: итальянский орех) и адаптивный дизайн позволят ему удачно подойти практически для любого, вашего интерьера.
Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете практичный и ёмкий шкаф для дома, офиса, или кабинета, отличного качества и позволяющий держать одежду и обувь в порядке – эта модель именно то, что Вам нужно.
Основные характеристики
- Высота2020 мм
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки48 кг