Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Молочник Fusion Orange Sky, 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Молочник Fusion Orange Sky, 250 мл
14 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Молочник Fusion Orange Sky, 250 мл - фото 1

Молочник Fusion Orange Sky, 250 мл

Артикул: CH-071-545
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.25 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Молочник "Кажуб", 50 мл
Фотография товара Молочник "Кажуб", 50 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.25 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Нож столовый «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож столовый «Концепт №1»

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Бумага «Крафт» для сэндвичей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Бумага «Крафт» для сэндвичей

6
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Молочник «Пастораль», фарфор 300 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Молочник «Пастораль», фарфор 300 мл, зеленый

12
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм

12
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Роял Пасифик», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Нож столовый «Роял Пасифик»

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое

9
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый

9
В наличии 1008 шт.
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл

13
В наличии 144 шт.
Фотография товара Хайбол «Пиза», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Пиза», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Хайбол «Пиза», 360мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 98 шт.
Фотография товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии 816 шт.

Другие товары из раздела молочники

Фотография товара Молочник «Крафт Грин» фарфор 185 мл, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Крафт Грин» фарфор 185 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Молочник «Крафт Грин» фарфор 185 мл, зеленый

9
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Молочник без ручки «Чакоул Дэппл», фарфор 85 мл белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Молочник без ручки «Чакоул Дэппл», фарфор 85 мл белый, черный

5
В наличии
Фотография товара Молочник «Рома», фарфор 200 мл, белый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Рома», фарфор 200 мл, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Молочник «Рома», фарфор 200 мл, белый, синий

8
В наличии
Настоящее фото товара Молочник «Симлисити Хармони», фарфор 142 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Молочник «Симлисити Хармони», фарфор 142 мл, белый

5
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник без ручки «Кантри Стайл», фарфор 20 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Молочник без ручки «Кантри Стайл», фарфор 20 мл, зеленый

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Молочник «Антуанетт», фарфор 285 мл, белый, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Молочник «Антуанетт», фарфор 285 мл, белый, оливковый

14
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Виктория», фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Молочник «Виктория», фарфор 300 мл, белый

15
В наличии 13 шт.
Фотография товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый

12
В наличии
Настоящее фото товара Молочник «Нестор», фарфор 350 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Молочник «Нестор», фарфор 350 мл, белый

5
В наличии
Фотография товара Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый

9
В наличии 34 шт.

Товар в корзине

Молочник Fusion Orange Sky, 250 мл
Молочник Fusion Orange Sky, 250 мл
390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Нож столовый «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож столовый «Концепт №1»

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Бумага «Крафт» для сэндвичей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Бумага «Крафт» для сэндвичей

6
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Молочник «Пастораль», фарфор 300 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Молочник «Пастораль», фарфор 300 мл, зеленый

12
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм

12
В наличии 108 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности