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Тарелка «Млечный путь изумрудный» - фото 1

Тарелка «Млечный путь изумрудный»

Артикул: CH-062-003
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина255 мм
  • Вес0.945 кг
  • Материалфарфор
  • Цветизумрудный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт

Отзывы

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