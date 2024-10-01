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Молочник порционный, сталь нержавеющая 37 мл, металлический - фото 1

Молочник порционный, сталь нержавеющая 37 мл, металлический

Артикул: CH-063-379
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина60 мм
  • Ширина41 мм
  • Высота39 мм
  • Вес0,029 кг
  • Объем0,037 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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