Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина60 мм
- Ширина41 мм
- Высота39 мм
- Вес0,029 кг
- Объем0,037 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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