Товар в корзине. Перейти
Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый - фото 1Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый - фото 2Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый - фото 3

Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый

Артикул: CH-063-546
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Молочник, сталь нержавеющая 80 мл
Фотография товара Молочник, сталь нержавеющая 80 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Молочник «Мелодия», фарфор 40 мл, белый
Фотография товара Молочник «Мелодия», фарфор 40 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0,171 кг
  • Объем0,142 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4004
2 490 ₽

Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик

8
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Хани», фарфор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Пепельница «Хани», фарфор, бежевый

9
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Павловская», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Павловская», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая

5
В наличии 164 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0407
2 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, деревянная

12
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 280мл, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 280мл, пластик, желтый

9
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 250мм

15
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

10
В наличии 221 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 90 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 90 мм, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 90 мм, черный

6
В наличии 90 шт.

Другие товары из раздела молочники

Распродажа
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый

14
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Молочник «Кунстверк» фарфор 230 мл, белый

10
В наличии 167 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Пастораль», фарфор 300 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Молочник «Пастораль», фарфор 300 мл, зеленый

12
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сливочник «Симплисити», фарфор 30 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Сливочник «Симплисити», фарфор 30 мл, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Карат», фарфор 50 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Молочник «Карат», фарфор 50 мл, белый

15
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Портофино», фарфор 240 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6801
1 690 ₽Оптовая цена

Молочник «Портофино», фарфор 240 мл, белый

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Революшн Сэндстоун», фарфор 85 мл, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 5205
1 590 ₽Оптовая цена

Молочник «Революшн Сэндстоун», фарфор 85 мл, бежевый

14
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Белая» классический, фарфор 65 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Молочник «Белая» классический, фарфор 65 мл, белый

8
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Белая» классик, фарфор 65 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Молочник «Белая» классик, фарфор 65 мл, белый

7
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Ро Дизайн Бай Эрбиси», керамика 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0907
3 290 ₽Оптовая цена

Молочник «Ро Дизайн Бай Эрбиси», керамика 100 мл, белый

9
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый
Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4004
2 490 ₽

Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, персик

8
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Хани», фарфор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Пепельница «Хани», фарфор, бежевый

9
В наличии 4 шт.