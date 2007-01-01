Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина295 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный
Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь
Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл
Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм
Менажница 3 отделения «Крушиал Дэт» фарфор
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный
Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь