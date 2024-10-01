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Мусат, сталь, полипропилен, 250мм - фото 1

Мусат, сталь, полипропилен, 250мм

Артикул: CH-057-989
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Вес0.340 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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