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Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм - фото 1

Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм

Артикул: CH-058-489
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина365 мм
  • Глубина170 мм
  • Вес0.130 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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