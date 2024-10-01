Характеристики товара
Описание
Нарзанник «Пробар» двухступенчатый – инструмент для открывания бутылок. Выполнен из нержавеющей стали в сочетании с пластиком. Этот простой прибор становится незаменим в работе бармена.
Нарзанники включают несколько инструментов – двухступенчатый вариант содержит стальной штопор, открывалку и маленький нож. Цвет инструментов серебристый, ручка из пластика выполнена в черном цвете и имеет удобную форму для захвата. Благодаря качеству материала нарзанник прочен и долговечен.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Ширина20 мм
- Толщина10 мм
- Вес0,062 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветчерный