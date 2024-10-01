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Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный - фото 1

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

Артикул: CH-058-752
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый – инструмент для открывания бутылок. Выполнен из нержавеющей стали в сочетании с пластиком. Этот простой прибор становится незаменим в работе бармена.

Нарзанники включают несколько инструментов – двухступенчатый вариант содержит стальной штопор, открывалку и маленький нож. Цвет инструментов серебристый, ручка из пластика выполнена в черном цвете и имеет удобную форму для захвата. Благодаря качеству материала нарзанник прочен и долговечен.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина20 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0,062 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

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