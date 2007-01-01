Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл
Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл
6 оценок
4 900
Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл - фото 1

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл

Артикул: CH-069-470
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в мир свежести и уверенности с жидким мылом для рук Lemongrass Way. Оно эффективно очищает и заботится о вашей коже, превращая каждое мытье рук в ритуал ухода. Молочная кислота поддерживает естественный уровень pH и придаёт упругость, в то время как лемонграсс выравнивает рельеф и тон кожного покрова. Экстракты апельсина и лимона активизируют регенерацию кожи, улучшая её текстуру. Насладитесь качественным уходом и вдохновением для уверенности в себе с Lemongrass Way!

Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

