Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл
10 оценок
4 900
Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл - фото 1

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл

Артикул: CH-069-533
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Жидкое мыло для рук Sacral Bali – это нежное и эффективное средство для ухода за руками, которое обеспечивает мягкое очищение и увлажнение. Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность. Ароматическая композиция активирует доверие.

Адействие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида:

бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл
Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл
4 900
