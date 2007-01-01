Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 5000 мл
13 оценок
3 990
Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 5000 мл - фото 1

Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 5000 мл

Артикул: CH-069-606
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат The Luxury of Space
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в атмосферу свободы и баланса с жидким мылом для рук The Luxury of Space. Этот продукт балансирует состояние, даря ощущение гармонии. Ароматическая композиция раскрывается нотами красного и горького апельсина, красного мандарина, африканской герани и жасмина, плавно переходя в пряные акценты мадагаскарского перца и завершаясь древесными нюансами сандала, амбры и кедра. Каждое мытьё рук превращается в момент наслаждения и роскоши.

Пирамида:
Красный апельсин, горький апельсин, красный
мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал,
амбра, кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • Аромат The Luxury of Space

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

