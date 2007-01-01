Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл
9 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл - фото 1

Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл

Артикул: CH-069-931
9 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мыло жидкое для рук Grimoire, 280 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Grimoire, 280 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 500 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 500 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Жидкое мыло для рук Pure Clarity — это ритуал ухода, который активизирует жизненные силы. Его ароматическая пирамида открывается глубокими нотами табака, создавая атмосферу уюта. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают композиции мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. Активные ингредиенты, такие как соль, мягко очищают и тонизируют кожу. Глицерин интенсивно увлажняет, предотвращая пересушивание, а молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс. Pure Clarity превращает каждое мытье рук в удовольствие, даря роскошный аромат. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: Табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела мыло

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Travel, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Мыло жидкое для рук Travel, 500мл

5
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 500мл

13
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 280мл

7
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 250мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, пластик, 500мл

11
Фотография товара Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
15

Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр

8
Фотография товара Мыло в упаковке плиссе Aqua Sense, 15 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Aqua Sense, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
14

Мыло в упаковке плиссе Aqua Sense, 15 гр

6

Товар в корзине

Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл
Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности