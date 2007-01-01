Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Аква Сенсес, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло в упаковке плиссе Аква Сенсес, 15 гр
6 оценок
14
Товар в корзине. Перейти
Мыло в упаковке плиссе Аква Сенсес, 15 гр - фото 1Мыло в упаковке плиссе Аква Сенсес, 15 гр - фото 2

Мыло в упаковке плиссе Аква Сенсес, 15 гр

Артикул: CH-070-188
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр
Фотография товара Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло одноразовое Хотел, 13 г
Фотография товара Мыло одноразовое Хотел, 13 г от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

60
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44024
1 890 ₽

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая

145
Фотография товара Кресло подвесное Фиби без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подвесное Фиби без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Кресло подвесное Фиби без подушки

38
Настоящее фото товара Рожок для обуви, произведённого компанией ChiedoCover
от20

Рожок для обуви

13
Фотография товара Стол письменный Нордик, дуб сонома светлый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Нордик, дуб сонома светлый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стол письменный Нордик, дуб сонома светлый, белый

7
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*50, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*50, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
90
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*50, 380гр

11
Акция
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 540

Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото

9
Распродажа
Фотография товара Диван Хэнк, рогожка Austin 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хэнк, рогожка Austin 19, произведённого компанией ChiedoCover
от29 59060
73 490 ₽

Диван Хэнк, рогожка Austin 19

7
Настоящее фото товара Стол туриста Nick, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена

Стол туриста Nick, дуб сонома

5
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мыло

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 200

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
830

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 250мл

15
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 200

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 550

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 200

Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 500мл

14
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 280мл

7
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Мыло жидкое для рук Grimoire, 280 мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 200

Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл

9
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл

6
Фотография товара Мыло в упаковке плиссе Viviene Felice, 15 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Viviene Felice, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
15

Мыло в упаковке плиссе Viviene Felice, 15 гр

7

Товар в корзине

Мыло в упаковке плиссе Аква Сенсес, 15 гр
Мыло в упаковке плиссе Аква Сенсес, 15 гр
14
В корзине

С этим товаром покупают

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

60
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44024
1 890 ₽

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая

145
Фотография товара Кресло подвесное Фиби без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подвесное Фиби без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Кресло подвесное Фиби без подушки

38
Настоящее фото товара Рожок для обуви, произведённого компанией ChiedoCover
от20

Рожок для обуви

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности