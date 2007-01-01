Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл
5 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл - фото 1

Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл

Артикул: CH-069-905
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 280мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 280мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Grimoire, 500 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Grimoire, 500 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в мир спа-аромата с жидким мылом для рук "Grimoire", которое активизирует состояние медитации и расслабления, наполняя вас энергией. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая свежую атмосферу. Сердце аромата раскрывается изысканными оттенками жасмина, розового перца и нектаром инжира.

Состав включает активные ингредиенты, такие как соль, глицерин и молочная кислота, которые обеспечивают мягкое очищение и увлажнение. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем5 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела мыло

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Travel, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Мыло жидкое для рук Travel, 500мл

5
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Travel, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Мыло жидкое для рук Travel, пластик, 500мл

5
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Travel, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Мыло жидкое для рук Travel, 280мл

10
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, пластик, 500мл

13
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, пластик, 500мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 5000 мл

9
Фотография товара Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
15

Мыло в упаковке плиссе Forest, 15 гр

8

Товар в корзине

Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл
Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности