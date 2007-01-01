Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в мир спа-аромата с жидким мылом для рук "Grimoire", которое активизирует состояние медитации и расслабления, наполняя вас энергией. Пирамида аромата начинается с ярких нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, создавая свежую атмосферу. Сердце аромата раскрывается изысканными оттенками жасмина, розового перца и нектаром инжира.
Состав включает активные ингредиенты, такие как соль, глицерин и молочная кислота, которые обеспечивают мягкое очищение и увлажнение. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.
Основные характеристики
- Объем5 л
- Материалпластик
- АроматGrimoire
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет