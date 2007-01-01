Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл
6 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл - фото 1

Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл

Артикул: CH-069-933
6 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 500 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 500 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь Sacral Bali, 5000 мл
Фотография товара Шампунь Sacral Bali, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Жидкое мыло для рук Pure Clarity — это ритуал ухода, который активизирует жизненные силы. Его ароматическая пирамида открывается глубокими нотами табака, создавая атмосферу уюта. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают композиции мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. Активные ингредиенты, такие как соль, мягко очищают и тонизируют кожу. Глицерин интенсивно увлажняет, предотвращая пересушивание, а молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс. Pure Clarity превращает каждое мытье рук в удовольствие, даря роскошный аромат. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: Табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела мыло

Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Мыло жидкое для рук Lemongrass Way, 500мл

13
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл

11
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 5000 мл

13
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Мыло жидкое для рук The Luxury of Space, 280мл

7
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Мыло жидкое для рук Grimoire, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Мыло жидкое для рук Grimoire, 280 мл

11
Фотография товара Мыло в упаковке плиссе Viviene Felice, 15 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Viviene Felice, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
15

Мыло в упаковке плиссе Viviene Felice, 15 гр

7
Фотография товара Мыло в упаковке плиссе Aqua Sense, 15 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло в упаковке плиссе Aqua Sense, 15 гр, произведённого компанией ChiedoCover
14

Мыло в упаковке плиссе Aqua Sense, 15 гр

6

Товар в корзине

Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл
Мыло жидкое для рук Pure Clarity, 280 мл
690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности