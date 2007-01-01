Характеристики товара
Описание
Жидкое мыло для рук Sacral Bali – это нежное и эффективное средство для ухода за руками, которое обеспечивает мягкое очищение и увлажнение. Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность. Ароматическая композиция активирует доверие.
Адействие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- Аромат Sacral Bali
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет