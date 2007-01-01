Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мыло жидкое для рук Travel, пластик, 500мл
Мыло жидкое для рук Travel, пластик, 500мл
5 оценок
1 290
Мыло жидкое для рук Travel, пластик, 500мл - фото 1

Мыло жидкое для рук Travel, пластик, 500мл

Артикул: CH-069-399
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Все характеристики

Характеристики товара

Описание

Жидкое мыло для рук Travel – это не просто средство для ухода за руками, а настоящий ритуал наслаждения. Обогащенное уникальной формулой, оно не только эффективно очищает, но и дарит вашим рукам неповторимый аромат, который сочетает в себе ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка и сухофруктов, дополненных древесными акцентами.

Этот изысканный аромат, влияя на психоэмоциональное состояние, активирует
сексуальность и создает атмосферу наполненности, превращая каждое мытье рук в
момент удовольствия. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка,
доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение
наполненности.

Пирамида:

табак, пряности, ваниль, какао, цветы табака, бобы тонка, сухофрукты,
древесные ноты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

