Описание
Жидкое мыло для рук Travel – это не просто средство для ухода за руками, а настоящий ритуал наслаждения. Обогащенное уникальной формулой, оно не только эффективно очищает, но и дарит вашим рукам неповторимый аромат, который сочетает в себе ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка и сухофруктов, дополненных древесными акцентами.
Этот изысканный аромат, влияя на психоэмоциональное состояние, активирует
сексуальность и создает атмосферу наполненности, превращая каждое мытье рук в
момент удовольствия. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка,
доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение
наполненности.
Пирамида:
табак, пряности, ваниль, какао, цветы табака, бобы тонка, сухофрукты,
древесные ноты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- АроматTravel
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет