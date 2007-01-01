Характеристики товара
Описание
Жидкое мыло для рук Pure Clarity — это ритуал ухода, который активизирует жизненные силы. Его ароматическая пирамида открывается глубокими нотами табака, создавая атмосферу уюта. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают композиции мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. Активные ингредиенты, такие как соль, мягко очищают и тонизируют кожу. Глицерин интенсивно увлажняет, предотвращая пересушивание, а молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс. Pure Clarity превращает каждое мытье рук в удовольствие, даря роскошный аромат. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: Табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет