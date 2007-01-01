Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в атмосферу свободы и баланса с жидким мылом для рук The Luxury of Space. Этот продукт балансирует состояние, даря ощущение гармонии. Ароматическая композиция раскрывается нотами красного и горького апельсина, красного мандарина, африканской герани и жасмина, плавно переходя в пряные акценты мадагаскарского перца и завершаясь древесными нюансами сандала, амбры и кедра. Каждое мытьё рук превращается в момент наслаждения и роскоши.
Пирамида:
Красный апельсин, горький апельсин, красный
мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал,
амбра, кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,28 л
- Материалпластик
- Аромат The Luxury of Space
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет