Настоящее фото товара Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл
11 оценок
1 490
Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл - фото 1

Мыло жидкое для рук Sacral Bali, 500мл

Артикул: CH-069-536
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Жидкое мыло для рук Sacral Bali – это нежное и эффективное средство для ухода за руками, которое обеспечивает мягкое очищение и увлажнение. Откройте для себя селективный аромат, где свежесть бергамота и загадочность шафрана гармонично сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус добавляет мягкость и чувственность. Ароматическая композиция активирует доверие.

Адействие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида:

бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

