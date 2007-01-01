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Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Flow, темный хаки - фото 1Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Flow, темный хаки - фото 2

Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Flow, темный хаки

Артикул: CH-074-457
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1160 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота20 мм
  • Цветтемно-оливковый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Flow, темный хаки
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В корзине

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