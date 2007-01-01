Характеристики товара
Описание
Цена указана в чехле жаккард/ППУ
Ортопедический матрас Морфей Митчел изготовлен на основе независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см. Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. Для большего комфорта по периметру установлен короб из ортопены.
Мягкое наполнение из ортопены (пенополиуретан) толщиной 3 см с термовойлоком с обоих сторон матраса является альтернативой натуральному латексу и способствует воздухообмену, поддерживая здоровый микроклимат в спальне.
Независимый пружинный блок обеспечивают ортопедическую поддержку позвоночника во время сна и высокий уровень комфорта для Вашего полноценного отдыха. Матрас Митчелл обладает лучшими свойствами: комфорт и долговечность - за счет толстого слоя пены, он прослужит вам долгие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1900 мм
- Ширина800 мм
- Высота200 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет