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Настоящее фото товара Матрас Митчел, 80х190, произведённого компанией ChiedoCover
Матрас Митчел, 80х190
6 оценок
8 990
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Матрас Митчел, 80х190 - фото 1

Матрас Митчел, 80х190

Артикул: CH-070-052
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота200 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Матрас Торинс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цена указана в чехле жаккард/ППУ

Ортопедический матрас Морфей Митчел изготовлен на основе независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см. Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. Для большего комфорта по периметру установлен короб из ортопены.

Мягкое наполнение из ортопены (пенополиуретан) толщиной 3 см с термовойлоком с обоих сторон матраса является альтернативой натуральному латексу и способствует воздухообмену, поддерживая здоровый микроклимат в спальне.

Независимый пружинный блок обеспечивают ортопедическую поддержку позвоночника во время сна и высокий уровень комфорта для Вашего полноценного отдыха. Матрас Митчелл обладает лучшими свойствами: комфорт и долговечность - за счет толстого слоя пены, он прослужит вам долгие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота200 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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