Фотография Декоративная подушка Мекнес, Морокко от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Мекнес, Морокко

4.1
Оптовая цена
от 890 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Мекнес, Морокко
Декоративная подушка Мекнес, Морокко
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Декоративная подушка Мекнес, Морокко

4.1
890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Длина600 мм
  • Материалгобелен, синтепух

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