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Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр - фото 1Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр - фото 2

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр

Артикул: CH-067-932
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеганый наматрасник — изделие для защиты матраса от загрязнений, износа и потери формы спального места. Фиксируется на матрас 4-мя широкими резинками по углам. Использование наматрасника рекомендуется для всех видов матрасов, а для изделий из поролона или латекса обязательно, так как эти материалы не способны самостоятельно обеспечить полноценный влагообмен. Наматрасник продлит срок использования матраса или дивана, заменить его гораздо проще и дешевле.

Состав: полиэстер 100%, поликоттон, п/э волокно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалполиэстер, Поликоттон
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

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