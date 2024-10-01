Товар в корзине. Перейти
Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 1Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 2Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 3Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 4Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 5Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 6Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 7Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр - фото 8

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

Артикул: CH-067-801
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Данное одеяло является идеальным решением для отелей и гостиниц, которые стремятся предоставить гостям комфорт и тепло.

Одеяло состоит из микрофибры, которая обеспечивает долговечность, мягкость и лёгкость. Многогранная стёжка обеспечивает равномерное распределение наполнителя, что делает одеяло комфортным для использования в различных условиях.

Усиленный кант предотвращает расшатывание стёжек, обеспечивая прочность и долговечность одеяла.

В качестве наполнителя используется файберпласт, который отличается своей лёгкостью, высокой теплопроводностью и гипоаллергенностью. Этот материал идеально подходит для людей с аллергией и обеспечивает комфорт при использовании одеяла.

Простой и универсальный дизайн одеяла идеально сочетается с интерьерами гостиниц и отелей.

Благодаря высокому качеству материалов, прочности и гипоаллергенности, это одеяло станет незаменимым атрибутом комфорта в Вашем заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1720 мм
  • Ширина2050 мм
  • НаполнительФайберпласт
  • Материалхлопок, полиэстер, микрофибра
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
41633
620 ₽

Наволочка декоративная на подушку 40х40 см, бежевая

32
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см

11
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр

10
Настоящее фото товара Простынь, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простынь, сатин

9
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см

10
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан

5
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см

14
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр

13
Настоящее фото товара Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40, гладкий

6

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан

5
New
Фотография товара Коврик Ножки, 700гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, 700гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, 700гр

8
New
Фотография товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр

7
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр

12
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр

5
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

9
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр

5
New
Фотография товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
190

Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70

8
New
Настоящее фото товара Покрывало Гобелен, 1400 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Покрывало Гобелен, 1400 мм

10

Товар в корзине

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр
Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр
от 1 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
41633
620 ₽

Наволочка декоративная на подушку 40х40 см, бежевая

32
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см

11
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр

10
Настоящее фото товара Простынь, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простынь, сатин

9