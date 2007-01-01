Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Матрас Келлей, 80х190, произведённого компанией ChiedoCover
Матрас Келлей, 80х190
10 оценок
12 890
Товар в корзине. Перейти
Матрас Келлей, 80х190 - фото 1

Матрас Келлей, 80х190

Артикул: CH-070-055
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота170 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас Торинс
Фотография товара Матрас Торинс от компании ChiedoCover.
Следующий Матрас Торинс
Фотография товара Матрас Торинс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ортопедический матрас изготовлен на основе независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см. Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. Чехол матраса - синтетический жаккард (стандартная комплектация).

По периметру установлен короб из ортопены (пенополиуретан).Наполнение: мягкая ортопена (пенополиуретан) толщиной 1,5 см с термовойлоком с обеих сторон матраса - является бюджетной альтернативой натуральному латексу и способствует воздухообмену поддерживая здоровый микроклимат в спальне.

Независимый пружинный блок обеспечивают ортопедическую поддержку позвоночника во время сна и высокий уровень комфорта для Вашего полноценного отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота170 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Матрас Мэд-Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Мэд-Л, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Матрас Мэд-Л

8
Фотография товара Матрас Румба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Румба, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Матрас Румба

10
Настоящее фото товара Матрас детский Полини Кидс классик плюс, 1190*590*100, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Матрас детский Полини Кидс классик плюс, 1190*590*100

5
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник Аквастоп 900, с бортом из бязи 25см

12
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1000, на резинках

12
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см

7
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с бортом из бязи 25см

14
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см

11
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см

14
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках, 300гр

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, гладкий

14
Фотография товара Подушка КРАПИВА 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка КРАПИВА 1, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Подушка КРАПИВА 1

33
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12
Фотография товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наволочка декоративная на подушку 40х40, произведённого компанией ChiedoCover
356

Наволочка декоративная на подушку 40х40

41
Настоящее фото товара Декоративная подушка Нелла, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Декоративная подушка Нелла, черная

40
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках

7
Настоящее фото товара Простыня 2400 х 2600, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Простыня 2400 х 2600, поликоттон

13
Фотография товара Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм, произведённого компанией ChiedoCover
590

Подушка на стул Чиедо 02, оксфорд 600 белый, толщина сиденья 30 мм

13
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Фотография товара Матрас Парид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Парид, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Матрас Парид

6
Настоящее фото товара Наматрасник Латекс 30 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Наматрасник Латекс 30 мм

15
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см

6
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с непромокаемым бортом 25см

8
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках

6
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

15
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

9
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см

15
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках

6
Настоящее фото товара Матрас Бриан, 80х190, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Матрас Бриан, 80х190

10

Товар в корзине

Матрас Келлей, 80х190
Матрас Келлей, 80х190
12 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, гладкий

14
Фотография товара Подушка КРАПИВА 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка КРАПИВА 1, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Подушка КРАПИВА 1

33
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности