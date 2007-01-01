Характеристики товара
Описание
Ортопедический матрас изготовлен на основе независимого пружинного блока ТФК высотой 14 см, 256 пружин на 1 м2, диаметр пружин 6 см. Каждая пружинка зашита в отдельный чехол из износостойкого материала. Чехол матраса - синтетический жаккард (стандартная комплектация).
По периметру установлен короб из ортопены (пенополиуретан).Наполнение: мягкая ортопена (пенополиуретан) толщиной 1,5 см с термовойлоком с обеих сторон матраса - является бюджетной альтернативой натуральному латексу и способствует воздухообмену поддерживая здоровый микроклимат в спальне.
Независимый пружинный блок обеспечивают ортопедическую поддержку позвоночника во время сна и высокий уровень комфорта для Вашего полноценного отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1900 мм
- Ширина800 мм
- Высота170 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет