Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина810 мм
- Глубина500 мм
- Высота70 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая
Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Flow, темный хаки
Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, темный хаки
Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, серый