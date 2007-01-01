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Настоящее фото товара Подушка на стул Чиедо 02, экокожа Марвел Уайт, толщина сиденья 30 мм, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка на стул Чиедо 02, экокожа Марвел Уайт, толщина сиденья 30 мм
6 оценок
590
Товар в корзине. Перейти
Подушка на стул Чиедо 02, экокожа Марвел Уайт, толщина сиденья 30 мм - фото 1Подушка на стул Чиедо 02, экокожа Марвел Уайт, толщина сиденья 30 мм - фото 2
Новинка

Подушка на стул Чиедо 02, экокожа Марвел Уайт, толщина сиденья 30 мм

Артикул: CH-087-887
6 оценок
Основные характеристики
  • Толщина30 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина30 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Надёжная упаковка

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