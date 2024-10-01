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Подушка Капсула, 50*70

Артикул: CH-067-835
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подушка капсула - это идеальный выбор для гостиниц и отелей, которые хотят предложить своим гостям максимальный комфорт и универсальность.

Основа подушки выполнена из спанбонда, а наполнитель - из первичного полиэфирного волокна, обеспечивая долгосрочное использование и удобство.

Особенность этой подушки заключается в том, что на нее можно надеть съемный чехол из различных материалов, таких как тик, поплин или микрофибра. Это позволяет легко менять дизайн и комфорт подушки, а также упрощает процесс стирки и ухода за ней.

Благодаря своей универсальности, подушка капсула станет отличным дополнением к интерьеру Вашего отеля и обеспечит комфорт и уют Вашим гостям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина700 мм
  • Цветбелый

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