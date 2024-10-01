Характеристики товара
Описание
Подушка капсула - это идеальный выбор для гостиниц и отелей, которые хотят предложить своим гостям максимальный комфорт и универсальность.
Основа подушки выполнена из спанбонда, а наполнитель - из первичного полиэфирного волокна, обеспечивая долгосрочное использование и удобство.
Особенность этой подушки заключается в том, что на нее можно надеть съемный чехол из различных материалов, таких как тик, поплин или микрофибра. Это позволяет легко менять дизайн и комфорт подушки, а также упрощает процесс стирки и ухода за ней.
Благодаря своей универсальности, подушка капсула станет отличным дополнением к интерьеру Вашего отеля и обеспечит комфорт и уют Вашим гостям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина700 мм
- Цветбелый