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Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен - фото 1

Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен

Артикул: CH-058-017
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина265 мм
  • Вес0.208 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый

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