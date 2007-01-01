Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Флекс New рогожка Lumos темно-серый
Стул Флекс New рогожка Lumos темно-серый
4 990
Стул Флекс New рогожка Lumos темно-серый

Артикул: CH-080-688
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из рогожки без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

