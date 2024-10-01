Товар в корзине. Перейти
Кадка для риса бамбук - фото 1

Кадка для риса бамбук

Артикул: CH-059-171
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Фотография товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр520 мм
  • Вес2.336 кг
  • Материалбамбук
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Элит», длина 120мм, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Элит», длина 120мм

13
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный

14
В наличии
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Барселона», произведённого компанией ChiedoCover
от9 5409
10 390 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Барселона»

13
В наличии 22 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от25 130

Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, черные, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, черные

7
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Каза Дефра - Кампо Азул», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Каза Дефра - Кампо Азул»

10
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Подставка-сушилка для досок «Проотель», сталь нержавеющая

5
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Рустик»

14
В наличии 332 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Мостик», ширина 460мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 770

Блюдо для суши «Мостик», ширина 460мм

12
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела миски

Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л

15
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л

10
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Миска с крышкой, полипропилен, 0,85л, произведённого компанией ChiedoCover
от140

Миска с крышкой, полипропилен, 0,85л

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350

Миска, сталь нержавеющая, 1л

5
В наличии
Настоящее фото товара Миска с крышкой, полипропилен, 3,3л , произведённого компанией ChiedoCover
от240

Миска с крышкой, полипропилен, 3,3л

11
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 3л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Миска, сталь нержавеющая, 3л

8
В наличии
Настоящее фото товара Салатник-полусфера, сталь нержавеющая 3,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Салатник-полусфера, сталь нержавеющая 3,7л

11
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 8л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Миска, сталь нержавеющая, 8л

6
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 200

Миска, сталь нержавеющая, 5л

14
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Кадка для риса бамбук
Кадка для риса бамбук
от 10 940
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Элит», длина 120мм, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Элит», длина 120мм

13
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный

14
В наличии
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Барселона», произведённого компанией ChiedoCover
от9 5409
10 390 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Барселона»

13
В наличии 22 шт.