Характеристики товара
Описание
В упаковке 1000 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Диаметр7 мм
- Вес0,460 кг
- Материалполипропилен
- Цветчерный
В упаковке 1000 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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