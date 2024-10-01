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Трубочки, полипропилен, черный - фото 1

Трубочки, полипропилен, черный

Артикул: CH-058-326
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 1000 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Диаметр7 мм
  • Вес0,460 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

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