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Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая - фото 1

Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-004
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0.338 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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