Товар в корзине. Перейти
Нож Bistro столовый - фото 1

Нож Bistro столовый

Артикул: CH-071-574
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож Black Sapporo столовый
Фотография товара Нож Black Sapporo столовый от компании ChiedoCover.
Следующий Нож Basel столовый
Фотография товара Нож Basel столовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина207 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела ножи столовые

Товар в корзине

Нож Bistro столовый
Нож Bistro столовый
90
В корзине

С этим товаром покупают