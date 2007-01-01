Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Нож Блек Саппоро столовый, произведённого компанией ChiedoCover
Нож Блек Саппоро столовый
11 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Нож Блек Саппоро столовый - фото 1

Нож Блек Саппоро столовый

Артикул: CH-071-575
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина220 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Исео»
Фотография товара Нож столовый «Исео» от компании ChiedoCover.
Следующий Нож Бистро столовый
Фотография товара Нож Бистро столовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Корзина для хлеба полипропилен, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Корзина для хлеба полипропилен, бежевая

6
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 240 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Трапе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Трапе», произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ложка столовая «Трапе»

9
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Барное сито, 100 мм, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
590

Барное сито, 100 мм, нержавеющая сталь

14
В наличии 705 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм

9
Фотография товара Олд фэшн «Лунар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Лунар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Олд фэшн «Лунар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 91 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Тарелка «Эггшелл»

10
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Паб», 0,485л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Паб», 0,485л

13
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

11
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм

7
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Дориа», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Дориа», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дориа», длина 210мм

10
В наличии 1044 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс»

11
В наличии 240 шт.
Фотография товара Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт»

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Адажио» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Адажио», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Адажио»

11
В наличии 736 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Павловский», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Павловский»

8
В наличии 189 шт.
Фотография товара Нож столовый «Палермо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Палермо», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Палермо»

15
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Оливия», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Нож столовый «Оливия»

6
В наличии 174 шт.
Фотография товара Нож столовый «Монтевидео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Монтевидео», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Нож столовый «Монтевидео»

13
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.

Товар в корзине

Нож Блек Саппоро столовый
Нож Блек Саппоро столовый
390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Корзина для хлеба полипропилен, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Корзина для хлеба полипропилен, бежевая

6
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Пепельница «Проотель», сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 240 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Трапе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Трапе», произведённого компанией ChiedoCover
от490

Ложка столовая «Трапе»

9
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.09.2025 Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉
Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Солар и Марк на новых опорах
Стулья Солар и Марк на новых опорах

Перейдите, чтобы узнать подробности