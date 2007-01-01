Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Нож Амбосс столовый, произведённого компанией ChiedoCover
Нож Амбосс столовый
8 оценок
290
Товар в корзине. Перейти
Нож Амбосс столовый - фото 1

Нож Амбосс столовый

Артикул: CH-071-572
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина220 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож Басел столовый
Фотография товара Нож Басел столовый от компании ChiedoCover.
Следующий Нож столовый «Аляска бэйсик»
Фотография товара Нож столовый «Аляска бэйсик» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 4128 шт.
Фотография товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Пепельница «Опшенс», фарфор, белый

11
В наличии 15 шт.
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический

9
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл

11
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Тулип», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Тулип», 0,58л

6
В наличии 1928 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм

8
В наличии 1488 шт.
Настоящее фото товара Ложка, можжевельник, ручка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Ложка, можжевельник, ручка

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 240мм

10
В наличии 504 шт.
Фотография товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Бокал-флюте «Мод», 0.24л

7
В наличии 2853 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л

9
В наличии 96 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Фотография товара Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо»

12
В наличии 58 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Киото», длина 238мм, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Киото», длина 238мм

11
В наличии 2004 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Лаццо», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Нож столовый «Лаццо», длина 240мм

14
В наличии 257 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Профиль», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож столовый «Профиль»

15
В наличии 1200 шт.
Фотография товара Нож столовый «Стил Блэк Сильвер Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Блэк Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Нож столовый «Стил Блэк Сильвер Мэтт»

10
В наличии 324 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Адажио» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Адажио», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Адажио»

11
В наличии 736 шт.
Фотография товара Нож столовый «Ансер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Ансер», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Ансер»

11
В наличии 213 шт.
Фотография товара Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»

10
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Риволи», произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Риволи»

13
В наличии 1000 шт.
Фотография товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»

9
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Нож Амбосс столовый
Нож Амбосс столовый
290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 4128 шт.
Фотография товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Опшенс», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Пепельница «Опшенс», фарфор, белый

11
В наличии 15 шт.
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический

9
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл

11
В наличии 200 шт.

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Офисные кресла
Офисные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности