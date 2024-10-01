Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Нож столовый «Саппоро бэйсик» относится к стандартным столовым приборам в классическом стиле. Изделие изготавливают из нержавеющей стали, поэтому оно впечатляет длительной эксплуатацией. Также это способствует простоте в уходе, так что товар можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина20 мм
- Вес0.068 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт