Товар в корзине. Перейти
Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм - фото 1

Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм

Артикул: CH-060-681
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Оптима», длина 207мм
Фотография товара Нож столовый «Оптима», длина 207мм от компании ChiedoCover.
Следующий Нож столовый «Аляска бэйсик»
Фотография товара Нож столовый «Аляска бэйсик» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Нож столовый «Саппоро бэйсик» относится к стандартным столовым приборам в классическом стиле. Изделие изготавливают из нержавеющей стали, поэтому оно впечатляет длительной эксплуатацией. Также это способствует простоте в уходе, так что товар можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.068 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Метрополитан», произведённого компанией ChiedoCover
от9802
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Метрополитан»

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Универсал»

11
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7605
2 890 ₽

Салфетница, бук

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Доска для пиццы из бука, деревянная

10
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 3984 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л

8
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки, сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 4406
2 590 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки, сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Браун Дэппл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Сахарница «Браун Дэппл» фарфор

11
В наличии 123 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 1.4л, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», 1.4л

14
В наличии 117 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Калипсо», длина 110мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Калипсо», длина 110мм

15
В наличии 1177 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Профиль», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Профиль»

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Снейк», произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Снейк»

12
В наличии 188 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Стреза», произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стреза»

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Эко Багет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Эко Багет» сталь нержавеющая

7
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая

14
В наличии 170 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Линеа Кью» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Линеа Кью», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽

Нож столовый «Линеа Кью»

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Роял», длина 234мм, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽

Нож столовый «Роял», длина 234мм

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Версаль», произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Версаль»

15
В наличии 96 шт.

Товар в корзине

Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм
Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм
от 300
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Метрополитан», произведённого компанией ChiedoCover
от9802
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Метрополитан»

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Универсал»

11
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7605
2 890 ₽

Салфетница, бук

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Доска для пиццы из бука, деревянная

10
В наличии 13 шт.